Борис Джонсон осрамился в прямом эфире и сбежал

Возмутился и покинул прямой эфир Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, будучи не в силах вспомнить, как зовут президента Южной Кореи Пак Кын Хе, недавно заявившую о намерении уйти в отставку из-за скандала.

Во время интервью на Sky News телеведущий спросил у него сначала одну, затем другую фамилию. Если с главой МИД Франции Эйро всё прошло гладко, и Джонсон даже рассказал, о чём общался с ним в последний раз, то с лидером Кореи не заладилось. Заявив, что он не играет в паб-квиз про имена мировых лидеров, министр вышел из кадра.

Борис Джонсон перешел на должность в МИД с поста мэра Лондона. Читателям «АН» известен броскими голословными обвинениями в адрес России, не вяжущимися с традиционными представлениями о дипломатии.

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