Роль массовой агитации в политической обработке населения трудно переоценить, а радио – это что ни на есть массовое средство агитации. Так рассудил лидер Украины и открыл радиовещание на Донбасс.

Для радиовещания на самопровозглашенную республику ДНР была выбрана господствующая высота с говорящим названием Карачун, - пердает RT.

Теперь креативщикам из Украины даже придумывать ничего не надо для продвижения нового радиоканала: радиостанция «Карачун» вблизи Славянска – это «совпадение» не нуждается ни в каком дополнительном объяснении.

Запуском новой радиоточки Порошенко дает понять, что планы по восстановлению вещания украинских телеканалов на Донбассе воплощается в жизнь. Порошенко уточнил, что оборудование для радиостанции предоставлены Польшей.