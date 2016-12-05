В доке порта Мумбаи опрокинулся 126-метровый ракетный фрегат, есть погибшие

По меньшей мере, два человека погибли и еще 14 пострадали в результате чрезвычайного происшествия в доке порта Мумбаи. Здесь опрокинулся индийский военный фрегат.

Инцидент произошел во время вывода фрегата, который ранее был поставлен в док для проведения ремонтных работ. По предварительной версии, причиной происшествия стала поломка механизма в доке.

Как сообщил официальный представитель индийских ВМС Д.К.Шарма, возникшая ситуация является крайне серьезной для военно-морских сил страны, поскольку ранее подобных инцидентов не случалось. Телеканал NDTV отмечает, что в данный момент остается неизвестным, как 126-метровый фрегат водоизмещением около четырех тонн будет возвращен в обычное положение.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня