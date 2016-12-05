Звезда сериала “Обмани меня” признался, что его насиловал собственный дед

Скандальное заявление сделал британский актер Тим Рот, известный российским зрителям по главной роли в сериале “Lie to Me” - “Обмани меня” или в другом переводе “Теория лжи”.

По словам актера, которые цитирует издание The Guardian, в детстве он подвергался сексуальному насилию со стороны собственного деда. Пережитое потрясение оставило в нем настолько глубокий след, что впоследствии заставило его снять картину “Зона военных действий” - фильм, в котором присутствуют сцены изнасилования персонажем своей 15-летней дочери.

Тим Рот также признался, был не единственной жертвой деда. Его отец в детстве также подвергался насилию.

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