Украина готовится к наступлению России откуда угодно

Вооруженные силы Украины ожидают нападения России с любой стороны, заявил СМИ начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Уже не только с востока, но и с севера, где находится Белоруссия, и со стороны Крыма.

Поэтому ВСУ отрабатывают на учениях варианты отражения нападения со всех направлений, готовятся к мобильной и гибкой обороне, заявил начальник Генштаба. И Россия понесёт большие потери в случае любого варианта наступления. Остаётся загадкой, каким образом эти слова Муженко соотносятся с заявлениями киевских властей на весь мир в течение двух лет о якобы отражении российской агрессии через сравнительно небольшой участок границы на Донбассе. Как известно, в Пентагоне заявили, что не считают скопление российских войск у границы с Украиной подготовкой к скорейшему вторжению.

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