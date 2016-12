При пожаре в калифорнийскском клубе погибла вокалистка выступавшей там группы

Среди жертв пожара, охватившего ночной клуб в американском городе Окленд, оказалась 22-летняя Кэш Эскью, вокалистка дрим-поп-группы Them Are Us Too. Еще один музыкант, Joey Casio, чье выступление должно было состояться в клубе, числится среди пропавших без вести.

Спасатели, работающие на месте трагедии, сообщают о 33 погибших. Точное число посетителей клуба, находившихся внутри в момент пожара, до сих пор неизвестно. Предполагается, что в охваченных огнем помещениях находилось не менее пятидесяти человек. По некоторым данным, внутри было от 75 до 100 посетителей.

Трагедия случилась 2 декабря во время проведения танцевальной вечеринки в ночном клубе, который одновременно был концертной площадкой и студией звукозаписи. Причина пожара пока неизвестна.