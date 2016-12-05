Появились подробности оказания помощи населению Алеппо российскими врачами

Сегодня Минобороны России предоставило информацию о том, как проходит оказание помощи жителям восточных районов сирийского города Алеппо.

Бригады врачей состоят из специалистов в разных областях, в частности, педиатров и акушеров. Медики развернули в Алеппо приемное отделение с амбулаторией, специальное детское терапевтическое отделение, хирургическое отделение, реанимацию, а также рентгеновский кабинет и отделение лабораторной диагностики.

Как отмечают в Минобороны РФ, госпиталь способен одновременно стационарно лечить до сотни пациентов, а амбулаторное лечение ежесуточно могут получать до 420 человек. Российские врачи располагают всем необходимым запасом медикаментов.