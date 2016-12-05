Началась встреча президента Франции с патриархом Кириллом

В Париже в понедельник, 5 декабря, началась встреча президента Франции Франсуа Олланда и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Франсуа Олланд поприветствовал священнослужителя на крыльце Елисейского дворца, крепко пожав ему руку. Предполагается, что встреча президента Франции и предстоятеля РПЦ будет длиться не менее часа, сообщает ТАСС.

Напомним, что 3 декабря патриарх Кирилл начал первосвятительский визит в Корсунскую епархию. В рамках своей поездки, которая продлится еще два дня, предстоятель намерен посетить Цюрих, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия храма Воскресения Христова.