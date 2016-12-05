Жителя Казахстана осудили за записи в соцсети с призывом присоединиться к России

Житель Казахстана угодил за решетку за записи, которые он сделал в соцсетях в прошлом и позапрошлом годах. По заключению суда, своими постами и комментариями он способствовал разжиганию межнациональной розни.

Записи, которые сделал парень, говорили о его нелицеприятном отношении к казахской национальности. Также сообщается, что он не исключал нарушение целостности Казахстана. Как стало известно следствию, осужденный призывал к воссоединению с Россией, сообщает ria.ru.

В итоге суд вынес жесткий приговор. Парню предстоит понести серьезное наказание - провести в колонии общего режима пять с половиной лет.