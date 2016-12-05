Глава Киргизии взял отпуск на неопределенный срок

В понедельник, 5 декабря, стало известно, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял решение уйти в отпуск на неопределенный срок.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главы Киргизии, где отметили, что Атамбаев взял трудовой отпуск. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей политика, он может вернуться к работе в любой момент, если в этом возникнет острая необходимость.

Напомним, в сентябре текущего года, Алмазбек Атамбаев уже брал отпуск, который решил потратить на лечение в Центральной клинической больнице управления делами президента Российской Федерации в Москве под наблюдением лучших врачей-кардиологов