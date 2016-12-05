В ряде штатов в США не запрещены половые контакты с животными

Зоозащитники пришли в ужас, когда вдруг обнаружили, что примерно в девяти американских штатах официально не запрещены половые контакты с животными. Там просто нет соответствующих законов.

При этом отмечается, что в Огайо, например, лишь в конце осени этого года наложили официальный запрет на такой вид «любви». До этого данный аспект просто не регламентировался никакими законами, сообщает vesti.ru.

Теперь же в Огайо каждого, кто решит совокупиться с животными или даже украдет питомца, ждет наказание. Виновного будут судить. Также его подвергнут психологической экспертизе. Те, кто принимал данный закон, рассказали, что не хотят видеть разврат на своей земле.