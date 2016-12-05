Генштаб Украины признался, зачем проводились стрельбы у Крыма

Сегодня Генштаб Украины рассказал о том, какова была истинная цель стрельб у Крыма.

На страничке ведомства в социальной сети Facebook сообщается, что военные проверяли модернизированную и восстановленную технику. О том, что стрельбы у Крыма были связаны именно с тестированием оружия рассказал в понедельник командующий воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.

В Генштабе Украины уточняется, что всего в ходе проверок было запущено 16 зенитных управляемых ракет. Все цели, как сообщается, были успешно поражены. Также военные испытали вооружение ПВО, передает Life.