В Германии афганский мигрант изнасиловал и убил дочь чиновника из Еврокомиссии

Зверское убийство произошло в Германии. По предварительной версии, жестоко расправился с девушкой мигрант, прибывший в страну из Афганистана.

Как оказалось, потерпевшая являлась дочерью известного чиновника, который занимает высокий пост. Доктор права Клеменс Ладенбургер работает помощником директора юридического управления Еврокомиссии. Как стало известно, девушка училась на медицинском факультете. Также она была волонтером в лагере беженцев, сообщает mk.ru.

Тело 19-летней Марии Ладенбургер нашли в реке. По предварительным данным, ее сначала изнасиловали, а затем утопили. Подозреваемого задержали. Полиция не исключает, что он может быть причастен к еще одному похожему преступлению. Как сообщается, парень во всем сознался.