Британские военные во время учений надели на противника российскую форму

Военные Великобритании решили отработать во время учений сценарий вторжения российской армии в Эстонию. При этом они максимально приблизили происходящее к возможным реальным событиям.

Для достоверности британские военные немало постарались над антуражем. Они создали целую массовку из гражданских лиц и непальских военнослужащих, которые играли роль армии противника. На них надели форму, очень напоминающую российскую, и дали оружие, которым пользуется армия РФ, передает телеканал РЕН ТВ.

Гражданских лиц пришлось привлекать для учений не просто так. Как сообщается, британским военным не хватает человеческих ресурсов.