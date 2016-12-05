В Карачи вспыхнул пожар в отеле, погибли одиннадцать человек

В пакистанском городе Карачи в отеле Karachi's Regent Plaza минувшей ночью вспыхнул пожар.

Согласно последней информации, в настоящий момент жертвами происшествия стали одиннадцать человек, пострадали не менее 45. Как сообщает Dawn, пожар возник на цокольном этаже отеля, где находилась кухня, а затем распространился и на другие этажи, проникая в жилые номера. Сотрудникам пожарной охраны удалось укротить огонь лишь спустя три часа.

В настоящий момент данных о погибших среди туристов не поступало - все жертвы являются работниками отеля. Причина возгорания не установлена.