Керри: Трамп не спрашивает совета у Госдепа, а стоило бы

Как рассказал госсекретарь США Джон Керри, будущий американский лидер не обращался за рекомендациями к Госдепу перед тем, как провести переговоры с рядом первых лиц других стран. В частности, речь идет о Филиппинах и Тайване.

По словам Керри, Дональду Трампу стоило бы обращаться за советом к тем людям, которые работают в Госдепартаменте. Ну а потом уже решать, прислушиваться к данным рекомендациям или нет. По мнению Керри, это было бы полезно, сообщает ria.ru.

Также госсекретарь заявил, что лояльно отнесется к любому, кто сменит его на посту. По словам Керри, он введет в курс дела того, кого выберет Дональд Трамп.