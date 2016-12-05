Пентагон: будет изменена стратегия борьбы с террористами по желанию Трампа

В Пентагоне заявили, что планируют пересмотреть американскую стратегию борьбы с террористами. В частности, речь идет об "Исламском государстве" (организация, запрещенная на территории РФ). Как сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США, так пожелал будущий президент страны.

Также Джозеф Данфорд рассказал, что состоялась его встреча с представителями команды Дональда Трампа. По словам Данфорда, им предстоит обсудить ряд вопросов, на что уйдет не одна неделя. Также генерал отметил, что Пентагон внесет свои предложения, которые соответствуют определенной военной стратегии, сообщает ria.ru.

Правда, он не уточнил, о чем именно идет речь. Джозеф Данфорд лишь заявил, что последнее слово по всем вопросам борьбы с ИГ будет за Дональдом Трампом.