Трампа не устраивает экономическая политика Китая
5 декабря 2016, 07:53 [ «АН-онлайн» ]
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Китая выразило надежду на то, что беседа Дональда Трампа с главой Тайваня никак не отразится на отношениях с США.
//В мире
5 декабря 2016, 07:53 [ «АН-онлайн» ]
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Китая выразило надежду на то, что беседа Дональда Трампа с главой Тайваня никак не отразится на отношениях с США.
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