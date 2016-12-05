Министр ВВС США: Россия представляет реальную угрозу для Вашингтона

Военные чиновники США сделали ряд заявлений, из которых следует, что Россия на данный момент представляет, можно сказать, основной источник угрозы для Америки.

Так, министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс считает, что РФ особенно опасна для ее страны из-за ядерного оружия. В свою очередь, замминистра обороны США Фрэнк Кендалл отметил, что на сегодняшний день все внимание Вашингтона направлено на Россию. Хотя раньше было иначе.

Также американские военные считают, что Россия хочет подорвать авторитет НАТО. Они отмечают, что последние разработки РФ в оборонном комплексе, освоении космоса, а также защите от кибератак потребуют реакции США. В частности, необходимо будет пересмотреть затраты на оборону при новом президенте, сообщает ria.ru.