Глава Пентагона: США готовы к длительному противостоянию с Москвой

«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» - этот лозунг вполне можно применить к современной политике Пентагона. США готовы к сотрудничеству, но при сохранении их интересов.

Министр обороны США Эштон Картер 4 декабря высказался за готовность сотрудничать с Россией, но при условии соблюдения ею интересов Америки и ее союзников, передает РБК.

При этом США во главу угла ставит прежде всего интересы своей страны и стран-союзников. В Пентагоне при этом замечают, что готовы к длительной борьбе за отстаивание своих интересов, но врага в лице Москвы видеть не желают. Надо сказать, что о том же самом, но другими словами, ранее сказал и президент России Владимир Путин, когда говорил о диалоге с США на равных правах, то есть без ущемления российских интересов.