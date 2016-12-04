Полицейские перестреляли друг друга под Киевом

В воскресенье, 4 декабря, полицейские устроили перестрелку с сотрудниками Государственной службы охраны и спецподразделением КОРД в одном из поселков под Киевом.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который заявил, что инцидент является "трагической цепью случайностей". Выяснилось, что сотрудники уголовного розыска собирались осуществить операцию по задержанию грабителей в поселке Княжичи, а полицейские подкараулили преступников в одном из близлежащих зданий, чтобы в определенный момент подать сигнал основной группе захвата. Внезапно в соседнем доме сработала сигнализация, вследствие чего на вызов прибыли сотрудники госслужбы охраны (подразделение Нацполиции). Они решили, что полицейские в засаде - это и есть преступники. За своих товарищей заступилась группа захвата из спецподразделения КОРД. В результате произошла перестрелка, в ходе которой погибли пятеро сотрудников полиции.