В восточном Алеппо больше негде хоронить умерших

Сегодня стало известно, что в восточном Алеппо закончились места для захоронения умерших людей.

Старое кладбище было заполнено еще год назад, а на новом не осталось места на прошлой неделе. Как сообщает агентство Associated Press, погибших теперь просто оставляют лежать на улицах Алеппо или хоронят на задних дворах частных домов, поскольку морги переполнены.

Договориться о создании третьего кладбища у местных жителей не получилось. Для осуществления массовых захоронений в городе нет необходимой техники.