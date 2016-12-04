Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися

В воскресенье, 4 декабря, выборы президента Узбекистана были признаны состоявшимися.

На выборах главы республики к настоящему моменту проголосовали 55,89% избирателей - 11,4 млн граждан страны. Как сообщается на официальном сайте ЦИК Узбекистана, на выборах президента проголосовать могут 20,4 млн избирателей.

Отметим, что голосование началось в 4.00 по московскому времени и завершится в 18.00 по московскому времени. Центризбирком Узбекистана заявил, что выборы состоялись после того, как в 9.00 был превышен 33-процентный порог явки (1,51 млн местных жителей).