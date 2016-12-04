На Кубе не будет памятников Фиделю Кастро

Пока в некоторых странах политики спорят, какие улицы назвать именем лидера кубинской революции, его брат и президент Кубы Рауль Кастро заявил, что имя Фиделя не будет увековечено в памятниках и названиях.

Памятники, бюсты, улицы или парки имени легендарного создателя кубинского государства будут запрещены. Как и поминальные даты в честь легендарного кубинца. И это не месть или признак неуважения, а предсмертное пожелание самого Фиделя, поэтому соответствующий закон будет скоро принят. «На Кубе нет культа личности», - объяснил его смысл действующий президент.

Фидель Кастро умер в 90 лет в конце ноября. С 2008 года страной руководит его родной младший брат Рауль, хотя авторитет отошедшего от дел легендарного лидера остался высок и в политических решениях.

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