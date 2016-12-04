Жителю Австралии пришлось подраться с кенгуру, чтобы спасти свою собаку

В Австралии местному жителю пришлось вступить в схватку с кенгуру, чтобы спасти свою собаку, которая сбежала во время охоты.

Мужчина собрал все силы и нанес обидчику своего любимца сильный удар в морду. Кенгуру изумленно посмотрел на храброго человека и ускакал назад в лес, передает издание Daily Mail. Приятель местного жителя, попавшего в экстраординарную ситуацию, снял на видео момент схватки.