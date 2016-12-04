В США одобрили оказание военной помощи Украине в размере $350 млн

В палате представителей конгресса США одобрили законопроект о финансировании американской национальной обороны и выделении военной помощи для Украины, который был инициирован сенатором Джоном Маккейном.

Согласно последней информации, общая сумма военной помощи, которую Вашингтон намерен оказать Киеву в будущем году, составит $350 млн. Как сообщает "Газета.Ru", размер военного бюджета Соединенных Штатов Америки в 2017 году достигнет $618,7 млрд.

Предполагается, что рассмотрение вышеуказанного законопроекта состоится в американском сенате на следующей недели.