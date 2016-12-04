ИноСМИ: сирийская оппозиция рассматривает возможность объединения с «Аль-Каидой»

Значительный урон, который несет в последнее время умеренная оппозиция в Сирии, заставил повстанцев задуматься над объединением с «Аль-Каидой» (террористическая организация запрещена в ряде государств, в том числе в России).

Не последнюю роль сыграла и победа на президентских выборах в США республиканцы Дональда Трампа, выступающего за сокращение помощи сирийским постанцам и проведение совместных с Москвой антитеррористический операций в САР.

По некоторым оценкам, в составе сирийской умеренной оппозиции воюют десятки тысяч бойцов. Один из полевых командиров повстанцев посетовал журналисту The Washington Post: «Мы очень разочарованы. США отказываются предоставить необходимое нам вооружение, при этом они все еще думают, что могут управлять нами. Они обещают поддержку, а затем наблюдают, как мы идем ко дну».

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