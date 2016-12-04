Здание фабрики обрушилось в Китае, есть погибшие

Рано утром в воскресенье, 4 декабря, в городе Цзинань в восточной части Китая обрушилось здание фабрики.

Согласно последней информации, в результате трагедии погибли не менее пяти человек. Как сообщает сегодня агентство «Синьхуа», в настоящий момент под завалами фабрики после обрушения остаются девять рабочих., четырех сотрудников удалось спасти.

На месте случившегося в Китае в настоящий момент работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства происшествия.