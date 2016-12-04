Школьный автобус с детьми перевернулся в Канаде

Утром в воскресенье стало известно, что в канадской провинции Манитоба произошла страшная авария.

На дороге перевернулся школьный автобус, в салоне которого в момент ДТП находились 25 детей. Согласно последней информации, четырнадцать человек были экстренно госпитализированы. Как сообщает CTV News, к месту аварии оперативно прибыли шесть автомобилей "скорой помощи" и медицинский вертолет.

Уточняется, что в автобусе находились школьники 12-15 лет. Сейчас их жизни находятся вне опасности. Сотрудники правоохранительных органов Канады устанавливают причину случившегося.