Две тонны кокаина конфисковали полицейские в Колумбии

В субботу, 3 декабря, командир пятой дивизии вооруженных сил Колумбии генерал Хорхе Убмерто Херес сообщил, что в южноамериканской республике сотрудники полиции конфисковали две тонны кокаина.

Наркотик был предназначен для сбыта в США, Мексике и Канаде. Издание El Tiempo сообщает, что, согласно оценкам колумбийских специалистов, стоимость данной партии партии гидрохлорида кокаина на черном рынке составляет примерно $100 млн.

В рамках операции, которая была проведена ранее в муниципалитете Сибате, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых выходцев из Мексики, которые, вероятно, являются членами наркокартеля "Лос-Сета".