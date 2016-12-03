Тимошенко считает, что Украине не нужен президент

Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что Украина не нуждается в главе государства и в данный момент стоит задуматься об упразднении этого поста.

Выступая сегодня в эфире канала “112 Украина” Тимошенко подчеркнула, что поддерживает идею ликвидации поста главы государства, поскольку на сегодняшний момент он дискредитирован политиками, возглавлявшими Украину со времен первого президента Леонида Кравчука. По словам Тимошенко, украинцам давно пора сделать соответствующие выводы.

При этом сама Тимошенко не оставляет своих президентских амбиций и заявляет о своем намерении изменить страну. Причем по данным опроса, не так давно проведенного на Украине, если бы президентские выборы состоялись бы прямо сейчас, Тимошенко одержала бы на них победу.

Читайте также:

Тимошенко уверена, что Порошенко готов покинуть пост президента

См. все новости дня