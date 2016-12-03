В Багдаде взорвался автомобиль со взрывчаткой

Очередной террористический акт был совершен сегодня в центре иракской столицы. По меньшей мере десять человек погибли при взрыве, который прогремел сегодня в Багдаде.

По предварительным данным, на оживленной площади столицы Ирака взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В настоящий момент неизвестно, была ли это атака террориста-смертника или взорвалось припаркованное транспортное средство. Сообщается, что теракт унес жизни по меньшей мере десяти мирных граждан, еще семнадцать человек получили травмы разной степени тяжести.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

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