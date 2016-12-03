The Guardian посоветовала британскому министру иностранных дел забыть о “российской угрозе”

Главе МИД Великобритании Борису Джонсону пора признать, что старому миропорядку пришел конец и со стороны России не исходит никакой угрозы для существования западных стран.

Такое мнение высказывается в материале, который опубликован изданием The Guardian. По словам автора статьи, Джонсон продолжает жить давно ушедшими в прошлое представлениями об угрозе, исходящей со стороны России, которые больше соответствуют временам “холодной войны”, чем современному положению вещей. The Guardian выражает надежду, что избранный президент Соединенных Штатов сможет изменить ситуацию, поскольку он, судя по всему, признал, что политика России не угрожает Западу.

Со стороны Джонсона неоднократно звучали обвинения в адрес России, в том числе и о бомбардировках мирного населения в Алеппо.

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