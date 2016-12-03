Неизвестные открыли огонь из автоматов по посетителям кафе в Швеции

Вооруженные автоматами неизвестные открыли стрельбу в одном из кафе на севере столицы Швеции. Двое посетителей были убиты, еще один человек получил ранения.

Накануне вечером четверо неизвестных, вооруженных автоматами, ворвались в здание кафе и открыли огонь по посетителям, а затем скрылись с места происшествия на белом автомобиле с тонированными стеклами. Жертвами нападения оказались 20-летние братья. Полиция Стокгольма предполагает, что именно они и были целью неизвестных. Еще один посетитель получил легкие ранения.

В настоящий момент полиция ведет расследование, однако поиск нападавших осложняется тем, что их лица были скрыты масками.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня