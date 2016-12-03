Жители Нью-Йорка потребовали, чтобы Меланья Трамп покинула город

Будущая первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп заявила, что собирается остаться в Нью-Йорке до окончания учебного года у ее сына, который учится в одной из частных школ на Манхэттене.

Супруга избранного президента Дональда Трампа объяснила свое нежелание переезжать в Белый дом сразу после инаугурации мужа тем, что в этом случае ее 10-летнего сына придется переводить в другое учебное заведение в разгар учебного года, что было бы нежелательно. Однако идея первой леди не понравилась жителям Нью-Йорка. На текущий момент уже около ста тысяч жителей города подписали петицию с требованием, чтобы Меланья покинула Нью-Йорк сразу после вступления Трампа в должность.

Жители Нью-Йорка объяснили свое требование тем, что пребывание в городе первой леди дорого обойдется налогоплательщикам. Ежедневно на обеспечение охраны Маланьи Трамп будет тратиться сумма примерно в миллион долларов. Если супруга президента решит остаться, то оплачиваться это должно из его кармана, считают горожане.

Читайте также:

Дизайнер Том Форд объяснил, почему не захотел одевать Меланью Трамп

См. все новости дня