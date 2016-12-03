В Баку силовики помешали смертнику совершить теракт

Сотрудникам силовых ведомств Азербайджана удалось предотвратить террористический акт, который планировал совершить смертник в торговом центре столицы республики.

Террорист, собиравшийся взорвать пояс смертника, был ликвидирован возле торгового центра “Бина” в ходе операции, которую провели азербайджанские силовики. Как сообщается на сайте Службы государственной безопасности, террорист оказал сопротивление и был убит силами специальной оперативной группы.

В настоящий момент личность ликвидированного террориста уже установлена. Им оказался 28-летний гражданин Азербайджана Эмин Джами, осужденный ранее за участие в террористической организации. Он вышел на свободу в начале текущего года и, по всей видимости, снова наладил связи с группировкой.

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