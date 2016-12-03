Савченко заявила, что Россия планирует захватить Великобританию

Со стороны депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко не раз звучали обвинения в адрес России, которая, по ее словам, вмешивается в украинский конфликт.

Однако на этот раз Савченко пошла еще дальше и приписала России планы по захвату Великобритании. В интервью канадскому телеканалу CBC News депутат заявила, что если Запад не вмешается и не пресечет действия России, то та “дойдет до Великобритании”.

Савченко также отметила, что уже дважды мировые войны начинались по вине политиков. Поэтому, по ее словам, сейчас крайне важно уметь предугадывать, к чему могут привести те или иные действия, чтобы избежать третьей мировой войны.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня