Такси в Японии протаранило больницу

Автомобиль японской службы такси протаранил здание больницы, расположенной в городе Фукуока (остров Кюсю). В результате аварии погибли по меньшей мере два человека.

Такси на большой скорости въехало в одно из огромных панорамных окон на первом этаже клиники, где располагаются регистратура и зал ожидания. Автомобиль пересек помещение и врезался в противоположную стену. По меньшей мере два человека погибли, еще семеро получили травмы разной степени тяжести, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Водитель такси был задержан. По его словам, авария произошла из-за того, что у автомобиля внезапно отказали тормоза.

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