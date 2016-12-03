Два украинских депутата сорвали эфир ток-шоу, заспорив о Майдане

Вечерний эфир ток-шоу “Черное зеркало”, выходящего на канале “Интер”, пришлось завершить досрочно из-за дискуссии, разгоревшейся между двумя депутатами Верховной Рады по поводу последствий Майдана.

Эмоциональный спор в эфире завязался после того, как депутат от “Оппозиционного блока” Александр Вилкул назвал события зимы 2013-2014 годов переворотом, не оправдавшим ожиданий граждан и приведшим страну к упадку. С ним не согласился Дмитрий Добродомов, возглавляющий движение “Народный контроль”. Он призвал Викула извиниться перед близкими погибших в ходе протестных акций за то, что назвал Майдан переворотом.

Спор двух депутатов, перешедший на повышенные тона, завершился после того, как студию начали покидать другие участники ток-шоу. Вслед за ними ушел Добродумов, и в помещении остались только Викул и ведущий.

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