Таджикистан остался без женихов. Одни невесты

По словам директора НИИ миграции в Душанбе Рахмона Ульмасова, ежегодно около 12 тысяч таджиков женятся в России. Конечно, встречаются фиктивные браки с целью упрощения получения гражданства, но большинство всё же вполне реальны. Как следствие, в некоторых районах Таджикистана местным девушкам стало сложно найти женихов, поскольку рванувшие в Россию однокашники завели семьи там. Средний возраст невест в Таджикистане за несколько лет вырос с 17-18 до 23-25 лет. Мало того, что это грозит демографическим перекосом в будущем, так и поток денежных переводов мигрантов из России обмелел: раньше они составляли около половины ВВП страны, а сегодня оценивается в 30%.



– Тем не менее, родня в Средней Азии стала благосклоннее относиться к тому, что сын уехал в Россию и женился, – отмечает Ульмасов. – Они охотно едут на свадьбу в Россию, поддерживают отношения с роднёй невесты. Нынешняя ситуация похожа на 1950-1960-е годы, когда таджик уезжал в армию или на учёбу, и возвращался с русской невестой. Разница в том, что сегодня молодая семья чаще остаётся в России.



Попроще стало и незамужним таджичкам, родившим в России ребёнка. Сегодня, кстати, до 40% мигрантов составляют женщины в отличие от 2000-х годов, когда их было 10%. Многие из них живут в общагах по 200 рублей за койку в одной комнате с мужчинами. А там чего только не случается. Да и в свободе отношений молодые мигрантки склонны равняться на вольных россиянок. А от этого, как известно, бывают дети. Но незамужней женщине всё ещё стрёмно вернуться в родной кишлак с младенцем в подоле.



В России конфуз аукается ещё каким эхом. Будучи мэром Москвы Юрий Лужков признавал, что две трети детей в московских домах ребёнка – дети жителей других регионов и стран. В 2012 г. в Подмосковье стабильное число отказов от ребёнка вдруг скакнуло на 20% – с 400 до 500 малышей в год. За два года в области насчитали 166 отказников мамаш-иностранок, а в Москве почти столько же выходило за 6 месяцев. Хором раздались чиновничьи жалобы, что мигрантки обрушили им всю благостную картину по искоренению сиротства. Дескать, маленькому азиату труднее найти приёмную семью, чем ребёнку с европейской внешностью.



