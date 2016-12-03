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//В мире

Порошенко: украинцы испытали драйв от ракетных стрельб

3 декабря 2016, 11:05 [ «АН-онлайн» ]

Порошенко: украинцы испытали драйв от ракетных стрельб
globallookpress.com

На варшавской конференции глава Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатами проведенных накануне ракетных стрельб вблизи Республики Крым. По словам Порошенко, украинцы испытали настоящий драйв.

Выступая перед собравшимися в Варшаве, Порошенко восторженно поведал, что ракетные стрельбы вблизи Крыма произвели настоящий фурор, а весь украинский народ испытал драйв. Это проявилось в массовых звонках в Минобороны страны и самому президенту.

Порошенко находится в Варшаве с визитом по поводу 25-летия признания Польшей независимости Украины. В российском МИДе украинские ракетные учения названы провокацией, на которую Москва не поддалась.

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