В Париже вооруженный грабитель удерживает заложников в здании турфирмы

По меньшей мере шесть человек в настоящий момент находятся в заложниках у вооруженного мужчины, ворвавшегося в здание туристического агентства в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в полиции города.

По данным агентства, захват заложников не связан с терроризмом и является следствием попытки вооруженного ограбления. В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции, здание оцеплено. Пока не сообщается, были ли предъявлены грабителем какие-либо требования. Водителям автомобилей рекомендовано объезжать район.

По данным агентства, турфирма, на которую было совершено нападение, уже подвергалась ограблениям ранее.

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