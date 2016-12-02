Физик Стивен Хикинг госпитализирован в Риме

Всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг, прибыл в итальянскую столицу для участия в конференции Папской академии наук, был доставлен в одну из клиник Рима для проведения обследования.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ученого, в ночь с четверга на пятницу Хокинг был доставлен в клинику для проведения обследования, однако источник агентства утверждает, что в настоящий момент состояние здоровья ученого уже не вызывает опасений. Предполагается, что Хокинг сможет покинуть клинику уже в субботу после прохождения всех необходимых медицинских процедур.

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