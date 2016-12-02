На Филиппинах задержали россиянку за контрабанду наркотиков

Сотрудники международного аэропорта Манилы задержали гражданку России по подозрению в контрабанде наркотиков. Пакет с кокаином обнаружился в ее куртке при досмотре.

По предварительным данным, 32-летняя россиянка прибыла на Филиппины из Бразилии. Сотрудники аэропорта в Сан-Паулу обнаружили вшитый в подкладку куртки пакет с кокаином, однако позволили женщине сесть в самолет, после чего связались с американским Управлением по борьбе с наркотиками. Женщину, оказавшуюся уроженкой города Красноярска, задержали на Филиппинах при прохождении досмотра. В настоящий момент полиция проверяет ее багаж.

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