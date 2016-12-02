Делом подростка, убившего приемных родителей в США, занялись российские дипломаты

Сегодня “АН-онлайн” сообщали об усыновленном в России подростке, который жестоко расправился со своими приемными родителями-американцами, проживавшими в штате Техас.

Как стало известно, делом семнадцатилетнего Карла Эдварда Брюэра занялись сотрудники российского посольства в Соединенных Штатах. В настоящий момент они проверяют сообщение о том, что подросток, устроивший бойню в американском городке Кроули, был гражданином России. Если информация подтвердится, дипломаты будут готовы оказать ему всю необходимую правовую помощь.

В настоящий момент юноша находится в тюрьме, за него назначен залог в размере 200 тысяч долларов. Мотив преступления и способ убийства сотрудники полиции пока не раскрывают.

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