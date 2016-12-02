Киев предрек проукраинское восстание в Донбассе

Жители Донбасса готовятся поднять мятеж и свергнуть руководство ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил сегодня Георгий Тука, занимающий в украинском правительстве должность замминистра по вопросам оккупированных территорий.

Тука рассказал, что, по его информации, многие военнослужащие в самопровозглашенных республиках не хотят больше сражаться и думают над тем, чтобы сложить оружие. При этом украинский чиновник боится, что вооруженное выступление сторонников киевской власти будет жестоко подавлено.

По словам замминистра, он встречался с людьми, которые готовят восстание, и призывал их не торопиться. Тука опасается, что в настоящий момент Украина помочь мятежникам не сможет.

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