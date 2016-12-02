Украинская железнодорожная компания заморозила пассажиров

Скандал разгорелся вокруг украинской железнодорожной компании. Пассажиры стали жаловаться на то, что их в буквальном смысле заморозили в вагонах.

Речь идет о поезде, который следовал из Одессы в Москву. Пассажиры сообщают, что они окоченели от холода. Причем по вагонам не просто гулял ветер. В них залетал снег. На окнах образовалась наледь. Чтобы хоть как-то согреться, людям пришлось надеть верхнюю теплую одежду и закутаться в одеяла, сообщает tvzvezda.ru.

На данный момент сообщается, что компания, которой предъявили претензии, начала проверку случившегося. Она также извинилась перед пассажирами и пообещала найти виновных.