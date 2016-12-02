Трамп пообещал не свергать неугодные США режимы

Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками сделал важное заявление, касающейся внешней политики будущей американской администрации.

Избранный президент Соединенных Штатов подтвердил свою приверженность той программе, с которой он шел на выборы главы государства. По словам политика, новое руководство США сосредоточится, прежде всего, на проблемах своей страны. Поэтому Вашингтон больше не будет прилагать усилия для свержения неугодных ему зарубежных режимов. Как сказал Трамп, американская внешняя политика будет направлена на обеспечение стабильности, а не создание хаоса.

Также 45-й президент США заявил о планах по уничтожению запрещенной в России террористической группировки ИГ. По словам Трампа, его администрация готова стать партнером всех наций, борющихся с исламистами.

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