Америка объяснила, зачем направила в Средиземное море военные корабли

Стало известно, что США направили в Средиземное море два военных корабля. Судна принадлежат ВМС страны. Предполагается, что десантные корабли проведут на морских просторах почти всю зиму.

На данный момент официально не уточняется, какие задачи преследует Америка, прибегнув к данным действиям. Как рассказал капитан одного из кораблей Байрон Огден, цель военных состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность в Средиземном море, сообщает ria.ru

Также стало известно, что на борту кораблей находится 4000 военных. На данный момент судна уже вошли в море. Один из кораблей полностью оснащен военной техникой.