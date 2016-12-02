Китайский суд пересмотрел дело одного из осужденных. Слуги Фемиды признали, что мужчина, которого обвинили в изнасиловании и убийстве женщины, на самом деле оказался не причастен к преступлению.

Вот только сам фигурант дела уже никогда не узнает о том, что его честное имя восстановлено. Мужчину казнили примерно двадцать лет назад. Сообщается, что осужденный был изначально не согласен с приговором. Он пытался его оспорить, подавая апелляцию. Но тогда на нее никто не обратил внимания, сообщает life.ru.

Делом казненного заинтересовались снова лишь после признания одного из задержанных. Серийный насильник и убийца рассказал, что совершил преступление, в котором обвинили человека, лишившегося жизни.